Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi
[Fotograf: AA]
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Bahama bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.
İskenderun Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden, 169 metre uzunluğunda ve 17 bin 18 grostonluk "Glory Dina" isimli boş geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında Lapseki ilçesi açıklarında arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.
Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.
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