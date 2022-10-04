Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Kızılay'dan Pakistan'a 4 tır insani yardım
[Fotograf: AA]
Türk Kızılay, muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde zarar görenlerin yaralarının sarılması için 3,4 milyon liralık, 84,2 ton insani yardım malzemesini daha Pakistan'a gönderiyor.
Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre kurum, muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde zarar görenlerin yaralarının sarılması için yardımseverlerin desteğiyle hazırlanan ihtiyaç malzemelerini Pakistan'a göndermeye devam ediyor.
Kızılay, bu kapsamında 3,4 milyon liralık 84,2 ton insani yardım malzemesini daha 4 tırla Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Bu hafta yola çıkacak yardım tırları, Pakistan'daki Türk Kızılay ekipleri koordinasyonunda dağıtılacak.
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