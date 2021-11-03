Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Yoğun sisten feribot seferleri de olumsuz etkilendi. Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri iptal edildi.