Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Boğazı, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Yoğun sisten feribot seferleri de olumsuz etkilendi. Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri iptal edildi.
Son Haberler
- 00:09
- 23:57
- 23:48
- 23:51
- 23:06
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz