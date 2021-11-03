Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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