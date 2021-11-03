Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ terör örgütü dosyası kapsamında, Rize'de sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı, örgüt ideolojisi doğrultusunda taraftar toplama faaliyeti yürüttüğü ve örgütsel faaliyet kapsamında şüpheli para hareketleri olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyon kapsamında Rize'de 4, Trabzon ve İstanbul'da ise 1'er kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 122 yasaklı kitap ve dergi, örgüte müzahir simge ve silah resmi içeren çok sayıda ayraç ve magnet, 3 saat ile dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.