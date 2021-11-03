Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ankara'nın Bala, Şereflikoçhisar, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde yapılan uygulamalarda 1'i çocuk 33 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlere kişi başı 4 bin 746 TL ceza uygulandı. Düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 1 şüpheli ve 2 organizatör hakkında da adli işlem başlatıldı.

Göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.