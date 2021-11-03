Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tünelin beton kaplaması lüks aracın üzerine düştü
Kuzey Ankara Tüneli'nin çıkışında bulunan beton kaplama, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.
Pursaklar-Kızılay istikameti Kuzey Ankara Tüneli çıkışının üzerindeki kaya görünümlü beton parça, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
Kullanılamaz hale gelen araçta bulunan şoför, olaydan yara almadan kurtuldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemleri alıp trafiği durdurdu. Otomobil de kısa sürede yoldan çekildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Tünelin üzerindeki düşme tehlikesi bulunan parçaların kaldırılması için tadilat çalışması başlatıldı.
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