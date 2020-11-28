Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı gemi geçişine yeniden açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı ulaşıma açıldı.
Gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarıdı. Boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği saat 11.30 itibarıyla normale dönerek yeniden açıldı.
Etiketler: Hava Durumu
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