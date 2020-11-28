Gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarıdı. Boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği saat 11.30 itibarıyla normale dönerek yeniden açıldı.