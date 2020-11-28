Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yaya yollarında araç kullanan 21 sürücüye ceza
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da yapılan trafik denetimlerinde, araçlarıyla yaya yolları ve geçitlerini kullanan 21 sürücüye 6 bin 48 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak için kentin 3 noktasında 9 ekibin katılımıyla uygulama yaptı.
Ekipler, uyarı levhalarına rağmen yaya yollarını ve geçitlerini kullanan 21 sürücüye 6 bin 48 lira ceza kesti.
Ceza verilen sürücüler, yaya güvenliği konusunda bilgilendirildi.
Etiketler: Trafik
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