Kocaeli'nde koronavirüs salgınına karşı mücadele için toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Kart'a Hayat Eve Sığar (HES) kodu özelliği getirildi.

HES kodu ile deniz ulaşımı, tramvay, belediye otobüsleri, özel halk otobüsü ve minibüslere binilmesi sağlanacak.

Uygulama, 1 Aralık Salı günü itibarıyla başlıyor.

HES kodu olmayanlar binemeyecek

HES kodunu Kocaeli Kart'a tanıtmayanlar toplu taşıma araçlarına binemeyecek. Böylece COVID-19 tanısı konulan ya da temaslı olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

Vatandaşlar, 'hes.kocaeli.bel.tr' sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel ya da genel seyahat kartlarına HES kodlarını tanımlayabilecek. HES kodu tanımlama işlemleri 30 Kasım gün sonuna kadar yapılabilecek.

İzolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için valilik veya kaymakamlıklarla paylaşılacak.