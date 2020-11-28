Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik kentte 6 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Gaziantep'te dün sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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