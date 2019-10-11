Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre saat 02.55'te Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 25.74 kilometre mesafesinde.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Art arda 2 deprem

Saat 03.00'te de 2,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Geçtiğimiz günün akşam saatlerinde de Marmara Denizi Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, İstanbul ve çevresinden de hissedilmişti.

Kaynak: TRT Haber