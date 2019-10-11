Çanakkale Ayvacık'ta 4,3 büyüklüğünde deprem11 Ekim 2019 Cuma 03:20 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 03:29
Ege Denizi'nde 4,3 ve 2,5 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre saat 02.55'te Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 25.74 kilometre mesafesinde.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Art arda 2 deprem
Saat 03.00'te de 2,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Geçtiğimiz günün akşam saatlerinde de Marmara Denizi Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, İstanbul ve çevresinden de hissedilmişti.
Kaynak: TRT Haber