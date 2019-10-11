Türkiye
Aydın'da 120 düzensiz göçmen yakalandı11 Ekim 2019 Cuma 00:55 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 01:01
Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: İHA]
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı unsurları, Panayır Adası ve Tekağaç açıklarında 2 lastik botu durdurdu.
Botlardaki aralarında çocukların da bulunduğu 74 Suriye ve 7 Filistin uyruklu 81 düzensiz göçmen yakalandı.
Öte yandan Tekağaç Burnu'ndan denize açılmak üzere olan 11 Filistin, 28 Suriye uyruklu 39 kişi de yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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