Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 02:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
[Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
Çanakkale açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 2 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Kepez açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çanakkale Kepez açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7.5 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı."
Çanakkale Kepez açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7.5 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/zc0z8wJ9dR— KEGM (@kiyiemniyet) August 5, 2022
Etiketler: Çanakkale
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