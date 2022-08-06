Olay, akşam saatlerinde Genç ilçesinden geçen Murat Nehri'nde meydana geldi.

Balık tutmak için adaya giden ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, baraj kapakları açılınca suyun yükseldiğini fark etti.

Çevredekilerin durumu ihbarla bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kurdukları şişme botlarla yaptıkları çalışmayla adada mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.