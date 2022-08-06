Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 02:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balık tutmak için gittikleri nehirde mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
[Fotograf: DHA]
Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde balık tutmaya giden 3 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla adada mahsur kaldı. AFAD ekipleri, şişme botlarla adada mahsur kalanları kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde Genç ilçesinden geçen Murat Nehri'nde meydana geldi.
Balık tutmak için adaya giden ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, baraj kapakları açılınca suyun yükseldiğini fark etti.
Çevredekilerin durumu ihbarla bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kurdukları şişme botlarla yaptıkları çalışmayla adada mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.
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