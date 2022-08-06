Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da kötü koku ihbarına gelen polis cansız bedenle karşılaştı
[DHA (Arşiv)]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, komşuların kötü koku nedeniyle polise ihbarda bulundu. Eve giren ekipler, Şenol Karaaslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Beypazarı ilçesi Oğuzkent Mahallesi Akyazı Sokak'ta meydana geldi.
Giriş kattan gelen kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri dairenin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Durumdan şüphelenen komşular, polise ihbarda bulundu.
Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Şenol Karaaslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
İncelemede cesedin 3 günlük olduğu öğrenildi
Yapılan ilk incelemede 3 günlük olduğu tahmin edilen ceset, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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