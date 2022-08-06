Olay, saat 22.30 sıralarında Beypazarı ilçesi Oğuzkent Mahallesi Akyazı Sokak'ta meydana geldi.

Giriş kattan gelen kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri dairenin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Durumdan şüphelenen komşular, polise ihbarda bulundu.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Şenol Karaaslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

İncelemede cesedin 3 günlük olduğu öğrenildi

Yapılan ilk incelemede 3 günlük olduğu tahmin edilen ceset, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.