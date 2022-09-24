Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi kurtarıldı, 4'ü çocuk 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri de kıyıdaki çalışmalar için yönlendirildi.
Ekiplerin, boğulma tehlikesi geçiren 15 kişiyi kurtararak karaya çıkardığı öğrenildi.
Bölgede arama çalışması yapan ekipler tarafından bulunan 4'ü çocuk 7 kişinin cesedi ise kıyıya taşındı.
Kaybolduğu belirtilen bir kişinin aranmasına devam ediliyor.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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