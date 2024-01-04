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Türkiye
AA 04.01.2024 21:12

Çanakkale açıklarında 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale açıklarında 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-6" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-905" botuyla tespit edilen bölgeye giden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan toplam 82 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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