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Türkiye
AA 04.01.2024 19:05

Yaya geçidindeki öğrenci tırdan son anda kurtuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidindeki öğrencinin kontrolden çıkan tırdan son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin-Antalya D-400 kara yolunda İbrahim K. yönetimindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen Ali B. idaresindeki tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır refüje çıktı. O sırada yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan bir kız öğrenci, aracın kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan hafif yaralı 3 kişi ile şoka giren öğrenci, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, öğrencinin otomobil ile tırın çarpışmasından sonra tırdan saniyelerle kurtulması ve tırın refüje çıkması yer alıyor.

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Yaya geçidindeki öğrenci tırdan son anda kurtuldu
Yaya geçidindeki öğrenci tırdan son anda kurtuldu
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