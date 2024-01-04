Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 04.01.2024 16:54

İstanbul'da kaçırdığı servisi terk edip kaçan zanlı aranıyor

İstanbul'da bir kişi, içerisinde öğrencilerin olduğu okul servisini kaçırdı. Bir süre ilerledikten sonra öğrencileri indirdi. Polis, Pendik yakınlarında aracı terk edip kaçan şüpheliyi arıyor. Şüphelinin servisi kaçırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Kadıköy Tuzla'da özel bir okulun servis aracı, öğrenci almak için bir binanın önünde durdu.

Çocuk beklenirken, servis şoförünün yanına bir kişi gitti.

"Arabanın lastiği patladı" diyerek şoförden yardım isteme bahanesiyle, içerisinde 10 çocuğun olduğu okul servisini kaçırdı. Servis şoförü durdurmak için araca asılsa da zanlı durmadı.

Servis terk edilmiş halde bulundu

İçerisinde 10 öğrenci ve hostesin bulunduğu araçla hızla sokaktan uzaklaştı. Bir süre ilerleyen şüpheli, Kadıköy civarında öğrenciler ve hostesi araçtan indirdi.

Haberi duyanlar, öğrencilerini almak için okula koştu.

Kaçırılan araç Pendik ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Rize'de heyelan: Yol kaya parçalarıyla kaplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticaretin arttığı iddialarına yalanlama
17:04
65 ayrı suça karışan şüpheli JASAT'tan kaçamadı
17:04
İsrailli askerin orduya ait üsten ekipman çaldığı ortaya çıktı
17:46
Togg'da genel siparişler başlıyor
17:06
AK Parti'de meclis üyeliği aday adaylığı için başvurular uzatıldı
16:30
İsrail Maliye Bakanı, Filistin'e ait vergi gelirlerinin devredilmeyeceği açıklamasını yineledi
Macahel'in zirvesinden getirdiği kayalarla yaptığı değirmenler talep görüyor
Macahel'in zirvesinden getirdiği kayalarla yaptığı değirmenler talep görüyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da kaçırdığı servisi terk edip kaçan zanlı aranıyor
İstanbul'da kaçırdığı servisi terk edip kaçan zanlı aranıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ