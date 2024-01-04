İstanbul'da kaçırdığı servisi terk edip kaçan zanlı aranıyor

İstanbul Kadıköy Tuzla'da özel bir okulun servis aracı, öğrenci almak için bir binanın önünde durdu.

Çocuk beklenirken, servis şoförünün yanına bir kişi gitti.

"Arabanın lastiği patladı" diyerek şoförden yardım isteme bahanesiyle, içerisinde 10 çocuğun olduğu okul servisini kaçırdı. Servis şoförü durdurmak için araca asılsa da zanlı durmadı.

Servis terk edilmiş halde bulundu

İçerisinde 10 öğrenci ve hostesin bulunduğu araçla hızla sokaktan uzaklaştı. Bir süre ilerleyen şüpheli, Kadıköy civarında öğrenciler ve hostesi araçtan indirdi.

Haberi duyanlar, öğrencilerini almak için okula koştu.

Kaçırılan araç Pendik ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

