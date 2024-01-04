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Türkiye
İHA 04.01.2024 19:12

Yalova'dan çaldığı araçla Zonguldak’a kadar kaçan hırsız aranıyor

Yalova'daki araç kiralama şirketinden 3 milyon liralık lüks otomobil çalan zanlı kayıplara karıştı. Zonguldak’a kadar kaçtığı öğrenilen zanlıyı yakalanma çalışmaları sürüyor.

Yalova'dan çaldığı araçla Zonguldak’a kadar kaçan hırsız aranıyor
[Fotograf: İHA]

Fatih Caddesi'ndeki araç kiralama şirketine sabah gece saatlerinde giren şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki son model otomobili çalarak kaçtı.

Sabah iş yerine geldiğinde kapıyı açık gören ve otomobili çalışanların aldığını sanan şirket yetkilisi Kurtuluş Murat Balkuş, kamera kayıtlarını incelediğinde otomobilin çalındığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

Araç takip sistemiyle otomobili takip ettiklerini anlatan Balkuş, "Aracımız şu anda Zonguldak'ta. Emniyetimiz takip ediyor. MOBESE ve geçiş kameralarından takip ediliyor. Çalan şahsın da kimlik bilgisine ulaşmışlar. Şu anda biz de takipteyiz. İnşallah emniyetimiz aracımızı bulup bize teslim edecek." dedi.

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