Çamlıca, Üsküdar, Libadiye çevresinde trafik yoğunluğunu azaltan ve aynı zamanda Çamlıca Camii’ne ulaşımı sağlayan Çamlıca-Libadiye Tüneli açıldı.
Tünelin açılmasıyla araç sürücüleri rahat bir nefes aldı. Libadiye’den tünele giren araçlar 3 dakika içerisinde Çamlıca Camii’ne ulaşım sağlayabildi.
3 tüpten oluşan Çamlıca Libadiye Karayolu Tüneli’nin toplam uzunluğu 3 bin 690 metre.
Üsküdar Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi kapsamında yapılan Çamlıca Libadiye Karayolu Tüneli’ni kullanan sürücüler, Çamlıca Tepesi’ne çıkmadan tepenin diğer ucuna ulaşabilecek.
Kaynak: İHA