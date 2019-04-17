Milli Eğitim Bakanlığınca doğal afet, terör, göç, cinsel istismar gibi travmatik ve zorlu olaylar karşısında verilen psikososyal destek hizmetlerinin programları yenilenirken bu çerçevede "Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi" hazırlandı.

Yeni yönergeye göre il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okullarda kurulacak "psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekipleri", travma, kriz durumlarında psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetlerini planlayıp gerçekleştirecek.

Bakanlık, ulusal düzeyde etkileri olan travma, kriz durumlarında bölgelerdeki çalışmaları izleyip koordine ederek ekip üyelerine "süpervizyon" desteği verecek.

Okul müdürlükleri, başta okul ekibi olmak üzere, okul bünyesindeki tüm öğretmen ve personelin konuyla ilgili eğitim almasını sağlayacak.

Kaynak: AA