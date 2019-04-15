Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS hakkında açıklama yaptı.

Bu yıl ilk kez elektronik ortamda yapıldı

Selçuk, TIMSS'in Türkiye uygulamasının tamamlandığını, uygulamaya 11 bin 400 öğrencinin katıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu tarafından 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri derslerindeki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik dünya genelinde düzenlenen TIMSS'in Türkiye uygulaması tamamlandı. Bu yıl ilk kez elektronik ortamda yapılan araştırmaya, Türkiye'de 60 ildeki 217 okuldan 11 bin 400 öğrenci katıldı. Katılımcı tüm ülkelerde veri toplama işlemi sona erdikten sonra TIMSS 2019 uygulamasına ait uluslararası rapor ve sonuçlar, Kasım 2020'de kamuoyuyla paylaşılacak."

Kaynak: AA