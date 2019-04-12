Eğitim
Görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı
12 Nisan 2019 Cuma 17:59 - Son Güncelleme 12 Nisan 2019 Cuma 17:59
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı" sonuçları açıklandı.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) internet sitesinde yer alan duyuruda, "2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı" sonuçlarının belli olduğu ifade edildi.
Adaylar, sınav sonuçları ve ayrıntılı bilgiye YÖK'ün internet sitesinden ulaşabilecek.
Kaynak: AA
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