Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, bağımsız denetçilik sınavına müracaatlar 22 Nisan'da başlayacak ve 3 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

Başvurular, "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan başvuru formu doldurularak yapılacak, posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek.

Sınav müracaatları tetkik edildikten sonra katılmaya hak kazananlarla sınav yerleri ve saatleri, sınav tarihinden en az 15 gün önce kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Bağımsız denetçilik sınavı 23 Haziran'da Ankara ve İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: AA