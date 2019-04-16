Ankara Üniversitesince (AÜ), herhangi bir üniversiteden emekli olmuş akademisyenlere "Gönüllü Araştırma Profesörlüğü" statüsü uygulaması başlatıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, üniversite senatosu tarafından "Gönüllü Araştırma Profesörlüğü" statüsüne dair karar alındığını söyledi.

Prof. Dr. Erkan İbiş, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Statü için öğretim üyemizin hangi üniversiteden emekli olduğu fark etmiyor. Statüyü, üniversitede çalıştığı süre içinde bilimsel yayınları ve diğer akademik etkinlikleriyle alanında tanınmış, lisansüstü öğretime ve üniversitedeki uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sağlamış, kurum dışı kaynaklardan alınan ulusal ve uluslararası projeleri ve bilimsel araştırmaları çatısı ve adı altında yürütmüş bilim insanlarına veriyoruz. Bu statünün ihdası ile anılan niteliklere sahip akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını ve diğer akademik etkinliklerini üniversite çatısı altında sürdürebilmelerini hedefliyoruz. Profesörlerimize çalışma odası ve araştırma yapma imkanı da veriliyor."

İbiş, statünün verileceği öğretim üyesi sayısının, fakültenin toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 2'sini aşmadığını belirtti.

Üniversitenin kurumsal kimliğini kullanabilecekler

Gönüllü Araştırma Profesörü statüsü tanınan akademisyene bazı hakların da tanındığına işaret eden İbiş, akademisyenlerin projelerini ve bilimsel çalışmalarını sürdürebilmek için üniversitenin kurumsal kimliğini kullanabildiğini ve kurumsal desteğini alabildiğini vurguladı.

Ayrıca bu akademisyenlerin, üniversiteden aldıkları kurumsal destekle projelerini ve araştırmalarını üniversite adına, ilgili anabilim dalına veya üniversite bünyesindeki bir araştırma merkezine bağlı yürütebildiklerini aktaran Prof. Dr. İbiş, şöyle konuştu:

"Bunun yanında araştırma projelerinin yürütülmesi sırasında ilgili anabilim dalının da onayıyla varsa ofislerini veya laboratuvarlarını muhafaza etmeleri sağlanıyor. Ders verebiliyorlar, ikinci tez danışmanlığı yapabiliyorlar. Gönüllü profesörlerimiz, yaptıkları yayınlarda, üniversitenin adını kullanarak üniversitenin uluslararası bilimsel araştırma ve yayın potansiyeline katkıda bulunuyorlar."

Kaynak: AA