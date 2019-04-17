İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Trafik Denetimi Uygulaması" gerçekleştirildi.

48 bin personel katıldı

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 48 bin 576 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, 34 bin 259 okul servis aracı denetlenirken, 233 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 105 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 32 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 128 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 647 okul servis aracı trafikten men edildi.



Okul çevreleri, umuma açık yerler kontrol edildi

Ayrıca; okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 28 bin 230 okul çevresi ile 32 bin 912 umuma açık yer kontrol edildi,138 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

Aranan bin 262 şahıs yakalandı

Okullar çevresinde ve umuma açık yerlerde bulunan 370 bin 99 şahıs sorgulandı. Sorgulamarda; 1 FETÖ/PDY, 20 uyuşturucu suçları, 7 cinsel suçlar, 58 yaralama, 24 hırsızlık, 26 dolandırıcılık, 20 tehdit, 6 hakaret, 12 kayıp çocuk, 872 yoklama kaçağı-bakaya, 216 diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 262 aranan şahıs yakalandı. 6 adet ruhsatsız tabanca,7 adet av tüfeği,51 adet mermi/fişek,1 adet kesici/delici alet ile 8 adet kurusıkı tabanca bulundu. 5,85 gr. esrar, 2,09 gr. sentetik uyuşturucu, 100 adet uyuşturucu hap ile 2 bin 138 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber