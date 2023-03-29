Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çamlıca Kulesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını anımsattı.

Kulenin, 1 Haziran 2021'den itibaren ziyaretçi kabul etmeye başladığını belirten Karaismailoğlu, COVID-19 salgınının etkilerine rağmen burasının ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade etti. Karaismailoğlu, "Açıldığı günden itibaren ağırladığımız ziyaretçi sayısı 1 milyon 36 bin 586’ya ulaştı. Ziyaretçiler ortalama 44 dakika kulede vakit geçirdi. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'u zirveden, 360 derecelik bir açıyla izlemek ziyaretçilerimizin hafızalarında unutulmaz izler bırakıyor. Zaman geçtikçe ziyaretçi sayımız daha da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şehrin ekonomisine ve turizmine katkı sağladı

Çamlıca Kulesi’nin şehrin ekonomisine ve turizmine de katkı sağladığını ve cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre olan ve bu özelliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunan Çamlıca Kulesi'ne, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. Ayrıca, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo kanalı birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan yayın gerçekleştiriyorken 17 televizyon kanalı da tek vericiden yüksek kaliteli yayın yapabiliyor. Çamlıca Kulesi hem görüntü kirliliğine hem de elektromanyetik kirliliğe neden olan 33 eski antenin kaldırılmasıyla da İstanbul'un siluetine önemli bir katkı sağladı."