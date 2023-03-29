İlçe merkezinde, Esentepe mevkiinde bulunan sitenin bloklarından birindeki kömürlü kalorifer kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Kazan dairesinin üstündeki evde yaşayan Sabri Adak ve oğlu İlhan Adak, patlamadan hafif yaralı kurtuldu. Yaralılara, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Tedbir amacıyla boşaltılan binada ekiplerin çalışması sürüyor.

"Bir süre akrabalarında kalacaklar"

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan patlamada can kaybının olmadığını söyleyerek "Kazanın patlamasını AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekiplerine bildirdik. Ekipler incelemelerde bulunacak. Patlamanın olduğu blokta 8 daire var. Dairelerde oturanlarla görüştük. Bir süre akrabalarında kalacaklar. Daire sahiplerine 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum" dedi.