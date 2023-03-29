Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'nde Atatan Tepesi'ndeki yamaçlardan koparak buğday tarlalarına yuvarlanan kayalar da sarsıntıların büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

"Minibüs büyüklüğünde kayalar tarlaya yuvarlandı"

Pazarcık ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali Şanlıdağ, daha önce böyle bir afet görmediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Depremden sonra neredeyse minibüs büyüklüğünde kayalar tarlaya yuvarlandı. Bunlar insan gücüyle tarladan atılacak gibi değil. Kepçe yardımıyla temizlenebilir ancak başka türlü kayaları tarladan temizlemek zor."

Depremin izlerinin silinmeye çalışıldığını ifade eden Şanlıdağ, ilçede çiftçilerin de tarlalarını işlemeye başlayarak yaşanan acıyı unutmaya çalışacağını dile getirdi.

"Sanki dağ yürüdü"

Mahalle sakinlerinden Ramazan Şanlıdağ da depremden sonra tarlaya geldiklerinde kayaları görünce gözlerine inanamadıklarını dile getirdi.

Şanlıdağ, tarlalardaki kayaların insan boyundan büyük olduğunu aktararak, "Allah kimseye bir daha böyle felaketler göstermesin. Çok zor bir gün yaşadık. Yer yerinden oynadı. Sanki dağ yürüdü. Ekinler hasat edildikten sonra kayalar kepçe yardımıyla kaldırılmaya çalışılacak" dedi.