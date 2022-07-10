Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 18:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çamaşır suyu içen küçük çocuk hastaneye kaldırıldı
[TRT Haber Arşiv]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde yerde unutulan bidondan çamaşır suyu içen bir buçuk yaşındaki Yiğithan O. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde oyun oynayan Yiğithan O., yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti.
Bir süre sonra fenalaşan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Yiğithan O., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.
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