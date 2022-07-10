Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde oyun oynayan Yiğithan O., yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti.

Bir süre sonra fenalaşan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Yiğithan O., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.