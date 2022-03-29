İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla farklı ülkelerde çalınan çok sayıda lüks otomobile ait motorların Adana'daki bir oto tamirhanesinde bulunduğunu belirledi.

Adana Gümrük Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Küçük Dikili Mahallesi'ndeki iş yerine baskın yapan polis ekipleri, 1'i hasarlı, 3'ü numarası silinmiş 76 otomobil motoru buldu. İnceleme sonucu 72 motorun çalıntı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekipleri, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ile temasa geçti.

Görüşmeler sonucu, motorların İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, Cezayir, Fransa, Güney Kore, İsveç, İspanya, Japonya, Mısır, Rusya ve Slovenya'da çalınan otomobillere ait olduğu saptandı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Bazı otomobil motorlarının da Türkiye içinden çalındığını belirleyen polis ekipleri, iş yerini ortak işlettiği iddia edilen E.K. ve O.Ü'yü gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.