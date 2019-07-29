Türkiye

Çaldıkları koyunları bırakıp kaçtılar

30 Temmuz 2019 Salı 04:22 - Son Güncelleme 30 Temmuz 2019 Salı 04:25

Adana'da polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan iki şüphelinin terk ettiği hafif ticari araçta 3 koyun bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçan şüpheliler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi. Şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, içerisinde 3 koyun olan hafif ticari aracı aynı mahallede terk edilmiş halde buldu. Araçta inceleme yapan ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen koyunları sahibine teslim etmek üzere Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kaynak: AA Etiketler: Adana seyhan koyun onur mahallesi Asayiş

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