İçişleri Bakanlığınca trafikte geçiş üstünlüğü hakkının, Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 141'inci maddesinde belirtilen araçlar tarafından kullanılarak suistimallerin önlenmesi amacıyla "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlandı.

Bunun üzerine başkentteki kamu, mahalli idareler ve üniversitelerde üst düzey yöneticiler, genel müdür ve daire başkanları, makam araçlarında bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemlerini söktürmeye başladı.

Kamuda "çakar lamba" 1 Kasım itibarıyla yasaklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 20 Eylül tarihli onayıyla yayımlanan düzenlemede hangi araçların geçiş üstünlüğüne sahip olacağı, bu hakkın hangi şartlar oluştuğunda kullanılabileceği, yetkisiz kullanımı halinde uygulanacak yaptırımlar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımı yer aldı.

Buna göre, boyama şekilleri veya ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekindeki "devletin en üst protokolü"nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korunmasından sorumlu koruma araçlarında "çakar lamba" sistemleri kullanılabilecek.

Bu araçlar dışında hiçbir araçta "çakar" olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kesinlikle kullanılmayacak. Makamların korumasında kullanılan araçlarda sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemi aktif kullanılacak. Makam sahibi, araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemi kesinlikle kullanılmayacak.

Geçiş üstünlüğü tepe lambasıyla sağlanacak

Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlarda ise ışıklı/sesli uyarı işaretleri, görevle ilişkili olmak kaydıyla usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak.

Bu usul ve esasların yürürlüğe gireceği 1 Kasım'dan itibaren anılan araçlar dışında kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar lamba" yasaklanacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinde yer alan, hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek.

Bu araçlarda tepe lambası bulunması, sürekli geçiş üstünlüğü sağlamayacak.

Kaynak: AA