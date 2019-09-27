Eğitim
YDS sonuçları açıklandı27 Eylül 2019 Cuma 15:20 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 15:26
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 08 Eylül 2019 tarihinde 5 farklı dilde uygulanan YDS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.
Kaynak: TRT Haber
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