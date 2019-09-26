Ankara'da okul öncesi okullaşma oranı artırılacak. Gelir düzeyi düşük ilçelerdeki öğrenciler desteklenecek.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Minik Seğmenlerin Kardeşliği Projesi" için harekete geçti.

Ankara'da 25 ilçede toplam 115 bağımsız anaokulu bulunuyor. Aralarında Mamak, Altındağ, Sincan ve Keçiören'in de bulunduğu ilçelerde bazı velilerin çocuklarını anaokuluna göndermede zorlandığı belirlendi.

Hedef, okul öncesi okullaşma oranının artırılması

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turhan Akpınar, okullardaki niteliği artırmaları gerektiğini vurguladı.

"Çocuğun okula gelememe nedenine baktığımızda az da olsa çocuklarımızın beslenmesi, kırtasiye gibi küçük giderleri velilerin karşılayamadığını görüyoruz. O çocuklar için şimdi gelir düzeyi yüksek ilçelerdeki okullar devreye girecek."

Akpınar, sürecin nasıl işleyeceğini ise şöyle anlattı:

"Örneğin, Mamak'taki çocuk kahvaltı için okula ücret ödeyemeyecek ama Çankaya bölgesindeki okul karşılayacak. Bir uçurtma şenliği yapılacaksa iki okul birlikte yapacak, giderlerini Çankaya bölgesindeki okul karşılayacak."

Proje ile son 20 yılda yüzde 10'dan 70'e ulaşan okul öncesi okullaşma oranının yüzde 80'e çıkarılması amaçlanıyor.

Kaynak: TRT Haber