Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden 81 ilin valiliğine yazı gönderildi.

Yazıda, okumanın, insanı engin bilgi, kültür, özgür düşünme, güzel konuşma, liderlik gibi yeteneklerle donattığı, kişinin bakış açısının değişmesini ve kendini daha iyi ifade etmesini sağladığı vurgulandı.

Ayrıca, özellikle ilkokul 1. sınıflarda öğrencilerin okuma heyecanı duymalarını sağlamak için düzenlenen okuma bayramı etkinlikleri için uyarılarda bulunuldu.

Yazıda, bunların, birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma ve öz güvenin geliştirildiği, yeteneklerin sergilendiği, coşku ve heyecanın hakim olduğu etkinlikler olması gerektiği belirtildi.

Öğrenciler dilin inceliklerini tanımalı

Pedagojik esaslar çerçevesinde okuma bayramlarının mayısın üçüncü haftasından önce yapılmaması istendi. Etkinliklerin sosyal ve kültürel bağlama uygun, dil becerilerini geliştirici olması gerektiği de belirtildi.

Yazıda, okuma ve yazma becerilerini edinemeyen öğrencilerin psikososyal durumlarına duyarlı olunarak, sınıflar arası rekabet ortamının oluşturulmamasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları esas alınarak okuma sevgisi ve alışkanlığı edinmelerinin sağlanması gerektiği açıklanan yazıda, okuma bayramlarının 2023 Eğitim Vizyonu'nda vurgulandığı üzere, öğrencilerin dilin inceliklerini tanımasını, dili özenli ve bilinçli kullanmasını destekleyecek şekilde düzenlenmesi istendi.

Kaynak: AA