Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvuruları başladı.

Adaylar yerleşmek istedikleri yükseköğretim programları için tercihlerini bugünden itibaren 30 Eylül'e kadar yapabilecek. Tercih işlemi, 30 Eylül günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar en fazla 8 tercihte bulunabilecek

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, elektronik ortamda bireysel yapılacak tercihler işleme alınacak.

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak yapacak.

Adaylar en fazla 8 tercihte bulunabilecek ve başvuru süresi içerisinde tercihlerini değiştirebilecek. Engelli adaylar, beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarını tercih edemeyecek.

Kaynak: AA