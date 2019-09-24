Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 22 Eylül'de uygulandı.

ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES'in temel soru kitapçığı, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Kaynak: AA