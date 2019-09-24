Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 23 Aralık'ta uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) cevap kağıtlarının görüntülerini, aday yanıtlarını ve soruların doğru cevaplarını yayımladı.

Sınava giren adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, kağıtlarını ve doğru yanıtları görebilecek.

Adaylar, 10 gün boyunca internet sitesi üzerinden cevap kağıtlarını inceleyebilecek.

Ayrıca adaylar, soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan pencerede soru kökünü, seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile soruya kendilerinin verdikleri yanıtı görebilecek.

Kaynak: AA