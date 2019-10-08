Türkiye
ByLock kullanıcısı eski astsubaya 9 yıl hapis08 Ekim 2019 Salı 22:49 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 22:59
FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan eski astsubay Eyüp Topaloğlu'na, 9 yıl hapis cezası verildi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Eyüp Topaloğlu katılmazken avukatı hazır bulundu.
Esasa ilişkin beyanda bulunan sanık avukatı, atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, Topaloğlu'nun beraatine karar verilmesini talep etti.
Müzakere arasından sonra hükmü açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Topaloğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.
Mahkeme, ilk savunmalarından sonra duruşmalara katılmayan Topaloğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Kaynak: AA