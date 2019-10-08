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Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı08 Ekim 2019 Salı 19:14 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 19:17
Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
[Fotoğraf: AA ]
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yağışla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Kaynak: AA
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