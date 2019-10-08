Türkiye
Edirne'de bin 28 düzensiz göçmen yakalandı08 Ekim 2019 Salı 19:39 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 19:45
Edirne'de, bir haftada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki toplam bin 28 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
İpsala, Havsa, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan bir haftalık denetimlerde, Cezayir, Fas, Pakistan, Mısır, Yemen, Tunus, Sri Lanka, Bangladeş, Azerbaycan, Nepal, Irak ve Suriye uyruklu bin 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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