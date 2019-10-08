Türkiye
Metrobüs arızası seferleri aksattı08 Ekim 2019 Salı 21:22 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 21:54
Topkapı durağı yakınlarında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'da Mecidiyeköy yönünde seyreden bir metrobüs, Topkapı durağı yakınlarında arızalandı.
Arıza nedeniyle metrobüste uzun kuyruklar oluştu, duraklarda da zincirleme olarak yoğunluk yaşandı.
Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Kaynak: AA
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