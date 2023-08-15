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Türkiye
AA 15.08.2023 11:17

Büyükelçi Karlov suikastı davasının firarisi İstanbul'da yakalandı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a suikast emrini veren FETÖ'nün sözde sorumlusunun hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eşi İstanbul'da gözaltına alındı.

Büyükelçi Karlov suikastı davasının firarisi İstanbul'da yakalandı
[Fotograf: DHA]

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, 2016'da gerçekleşen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın "mahrem abisi" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt'ün saklandığı adres belirlendi.

Beylikdüzü'ndeki belirlenen adrese baskın yapan polis, Ayşe Söğüt'ü gözaltına aldı.

Karlov suikastı davasında FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Söğüt'ün, örgütün haberleşme programı ByLock'ta da veri kaydı olduğu belirlendi.

Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda bulunan cep telefonu, SIM kartı aparatı, 2 SIM kartı ve hafıza kartına da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada FETÖ mensubu polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Dava kapsamında Ayşe Söğüt'e Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 9 yıl hapis cezası da Yargıtay tarafından onanmıştı.

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