İstanbul'da aranan 960 kişi ve 548 yoklama kaçağının yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların daha huzurlu bir şehirde yaşayabilmesi için yürütülen emniyet-asayiş uygulamalarının hız kesmeden devam ettiği kaydedildi.

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 423 bin 18 kişiye güvenlik taraması yapıldığı aktarılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen uygulamalarda binlerce emniyet mensubu görev aldı. Ağustos ayı başından bu yana şehir genelinde yapılan geniş çaplı 36 uygulamada çeşitli suçlardan aranan 960 şahıs ve 548 yoklama kaçağı yakalanırken, 50 şahsa da idari işlem uygulandı" bilgisi verildi.

Emniyet ekiplerinin yaptığı mekan, araç ve üst aramalarında 107 ruhsatsız tabanca, 18 kurusıkı tabanca, 306 fişek, 4 kilo 547 gram uyuşturucu madde ile 1131 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtilen açıklamada, narkotik operasyonlarında ayrıca 13 şahsa "uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, trafik kontrollerinde 31 bin 803 araç, 18 bin 188 motosikletin denetlendiği ifade edilerek, "1354 araç, 374 motosiklet ve 278 sürücü şahsa toplam 5 milyon 192 bin 852 lira idari para cezası uygulandı. Trafik denetimlerinde ayrıca 179 araç trafikten men edilirken 3 çalıntı araç ile üzerinde haciz bulunan 3 motosiklet ele geçirildi" bilgisi paylaşıldı.

Esenyurt'ta 2 bin 253 personelle 90 noktada denetim

İstanbul'daki asayiş uygulamalarının sonuncusunun ise dün Esenyurt'ta yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"21.00-23.00 saatleri arasında yapılan uygulamada 2 bin 253 emniyet personeli görev yaptı. 90 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 20 bin 704 şahsa güvenlik taraması yapılırken, hakkında arama kaydı bulunan 36 kişi yakalandı. Aramalarda ayrıca 3 bin 102 araç, 324 mekan taraması da gerçekleştirildi. Denetimlerde 263 araca toplam 408 bin 614 lira trafik cezası uygulanırken, 3 motor ve 6 araç trafikten men edilmiştir."