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Türkiye
TRT Haber/AA 19.09.2026 20:18

Büyükçekmece'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti

Alkent 2000 Mahallesi'nde bir villanın bahçesinde izinsiz olarak yapılan foseptik kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan inşaat çalışanları A.M. ve B.M.'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan B.M., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göçük altında bulunan A.M. ise hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

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