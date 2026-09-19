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Türkiye
İHA 19.09.2026 18:11

Rize'de heyelan: Binanın altındaki toprak koptu

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası meydana gelen heyelanda 3 katlı bir binanın altındaki toprak kütlesi koptu.

Doğu Karadeniz'de dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış Rize'nin Pazar ilçesinin Merkez Mahallesi'nde heyelana neden oldu.

Yamaçtan kopan toprak kütlesi, 3 katlı bir konutun alt kısmını boşaltarak yapının askıda kalmasına neden oldu.

Olay anında yaylada olduğunu ve haberi sonradan aldığını belirten ev sahibi Fatma Şimşek, "Dün akşam burada bir afet oldu, çok büyük bir yağmur yağdı. O an kimse bir şey duymadı. Evin altı tamamen koptu. Sabahleyin oğlum kalkıp çaya giderken evin dibinin çöktüğünü görmüş. Ben yayladaydım, beni aradığında şok oldum. Geldiğimde bu manzarayla karşılaştım." dedi.

"'Ev gidiyor' diye beni kaldırdı"

Heyelanı sabah saatlerinde fark ettiklerini anlatan Ayşe Şimşek ise "Sabah saat 05.00-05.30 sularıydı. Eşim çay biçmeye gitmek için kalkmıştı. Dışarıdaki yağmura bakmak için camdan başını uzattı. Toprağın kaydığını görünce hemen yanıma gelip 'Ev gidiyor' diye beni kaldırdı. Çocukları alelacele alıp panikle kendimizi dışarı attık." ifadelerini kullandı.

Ayşe Şimşek, durumu önce muhtara daha sonra AFAD’a bildirdiklerini belirtti. Ekipleri binanın temelinde içeriye doğru bir çökme olmadığını tespit ettiklerini aktaran Şimşek, "Yağıştan dolayı zeminin daha fazla zarar görmemesi için kopan alana branda serilmesi gerektiğini belirttiler. Şu an için tahliye kararı verilmedi ancak yağış durup hava açtığında ekipler daha kapsamlı bir teknik inceleme için tekrar gelecek." diye konuştu.

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