Büyükçekmece'de polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat Çeşme Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde gece polis memuru Cihat Ermiş'in şehit edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli M.B.Ç'yi yakaladı.

Olayla ilgili araştırmasını derinleştiren polis ekipleri, şehit polis memuru Ermiş'in, motosikletli 2 kişinin silahla havaya ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye gittiğini, olay yerinden ise "eve ateş açıldığı" şeklinde ikinci ihbarın geldiğini belirledi.

Polis memurunun dışarısında kurşunlama izi bulunan dairenin kapısına geldiği, açılmaması üzerine ihbarı yapan şüphelinin ikinci kez aranmasına rağmen cevap vermediği tespit edildi.

Kapıyı açan polis ekiplerine dairede bulunan şüpheli M.B.Ç. tarafından silahla ateş açıldığı, göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Cihat Ermiş'in hastaneye kaldırıldığı, daha sonra kurtarılamayarak şehit olduğu belirlendi.

Bir görgü tanığının polise verdiği ifadesinde, polis memuruyla ikametin zilini çaldıklarını, defalarca "Aç polis" diye seslenip bağırıldığını aktardı.

Görgü tanığı, şüphelinin kapıyı açmadığını, bu nedenle kendisinde bulunan bir kart ile kapıyı açtıkları sırada şüphelinin 2 el ateş ettiğini anlattı.

Şüpheli M.B.Ç'nin emniyetteki ilk ifadesinde ise düşmanları olduğunu ve daha önce kapısının zorlandığını belirterek, gece saatlerinde kapıya gelen kişinin düşmanı olabileceğini düşünüp ateş ettiğini öne sürdü.

Şüphelinin daha önce hakkında çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 20 yaşındaki şüpheli M.B.Ç. adliyeye sevk edildi.

Polis memuru Cihat Ermiş'in cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen töreninin ardından Ankara'da toprağa verildi.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ermiş'in, Murat Çeşme Mahallesi'nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gittiği belirtildi.

Şüphelinin bulunduğu daireye intikal edildiği bildirilen açıklamada, "Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" sözlerine yer verildi.